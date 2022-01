EPR de Flamanville : la cuve du réacteur nucléaire livrée

Une opération d'envergure a eu lieu cet après-midi sur le chantier de l'EPR de Flamanville. La cuve du futur réacteur nucléaire, une pièce de 425 tonnes et de 11 mètres de haut, est arrivée par bateau, au port Diélette, puis transportée vers le chantier. Fabriquée dans l'usine Areva de Chalon-sur-Saône, cette cuve accueillera le futur réacteur nucléaire.



La pièce devrait être installée dans le bâtiment réacteur l'hiver prochain. Il faudra ensuite un an pour installer et raccorder les circuits au futur réacteur.

En 2010, l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) avait constaté des défauts de soudure sur le couvercle de cette cuve, ainsi que d'autres défauts qui auraient pu conduire à des fissures, selon l'AFP. Il a donc fait l'objet de réparations avant son acheminement vers le Cotentin.