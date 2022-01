Alençon. Alençon: l'école Ifres, toute entière mobilisée pour le Téléthon

Ils et elles seront kinés, ergothérapeutes, ou podologues. Le point commun de ces étudiants est de fréquenter la même école: l'Ifres, à Alençon (Orne). Tous se mobilisent pour le Téléthon 2017.

Une semaine de mobilisation

Depuis le lundi 4 décembre et jusqu'au dimanche 10, une centaine de ces étudiants se mobilisent. Durant la semaine sur des actions entre étudiants (tournois de Mario Kart, de jeux de société, de volley-ball,..). Vendredi soir 8 décembre et durant le week-end: ce sera à la rencontre du grand public, dans les rues piétonnes de la cité ornaise. Vincent et Erwan, étudiants à Ifres:

Vinecent et Erwan Impossible de lire le son.

Au programme, au carrefour de la Grande-Rue et de la Rue aux Sieurs:

Vendredi 8 décembre à 18h: concert du Marching-Band d'Alençon/Arçonnay.

Samedi 9 et dimanche 10: massages, vente de vin chaud, crêpes, breakdance, twister géant, parcours psychomoteur. L'an dernier, ces étudiants avaient récolté plus de 4600 euros au profit du Téléthon.