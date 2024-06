Télévision. Vincent Lagaf' annonce le grand retour du Bigdil en prime time !

Le retour était inattendu ! Le Bigdil, mythique jeu télévisé qui avait eu un grand succès sur TF1 entre 1998 et 2004, va faire son retour sur RMC Story en 2025. Il sera animé par Vincent Lagaf', son animateur phare. Contrairement au jeu d'origine, diffusé quotidiennement sur TF1 en avant-soirée, sa nouvelle version sera lancée en "prime time".

Après plus de 20 ans d'absence, Vincent Lagaf' et Gilles Vautier, le comédien qui incarne Bill l'extra-terrestre bleu aux grands yeux jaunes, reprendront l'antenne pour de nouveaux épisodes, explique RMC Story dans un communiqué. "On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Bigdil sur TF1. En dehors du fait que j'ai pris 20 ans dans la gueule, il faut que l'émission reste la même. On va garder les grandes lignes. J'ai envie que la nouvelle génération regarde l'émission avec ses parents", évoque Vincent Lagaf' à Télé Loisirs. En revanche, les "Gafettes" ne seront pas de la partie.

RMC Story a déjà pu tester les audiences pour le retour de cette émission en y consacrant une soirée spéciale en décembre, à l'occasion des 25 ans. Cette soirée avait attiré près de 400 000 téléspectateurs et permis à la chaîne d'enregistrer son record d'audience entre 21 heures et 22 heures sur les 25-49 ans, hors foot et hors année 2020. Sur TF1, l'émission a rassemblé jusqu'à 7,4 millions de téléspectateurs, selon RMC Story, et plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pour sa dernière saison.

Le tournage des nouveaux épisodes aura lieu cet autonome en public.