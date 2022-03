Encore des améliorations sur les routes de l'Ouest

La situation s’améliore légèrement. Il faut rester encore vigilant sur le réseau secondaire et localement sur le réseau principal, principalement dans la Manche, le Calvados et la Seine Maritime, l’Eure, l’Orne et l’est de Eure-et-Loir.



Départements 14 - 50 : Circulation délicate entre Carentan et Cherbourg (N13) et N174.



Département 50 : Réseau principal normal, localement délicat sur voie de gauche.



Réseau secondaire délicat voire difficile localement.



Département 76 : Circulation délicate sur le réseau routier.



Département 27 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.



Département 61 : Réseau principal localement délicat, réseau secondaire délicat.



Département 72 : Réseau principal normal, réseau secondaire délicat.





INTERDICTIONS EN COURS POUR LA ZONE OUEST



Dans les départements 35 – 14 - 50



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits, dans les deux sens de circulation, sur les axes N13, A84 et N174.



Dans le Calvados (Dpt 14) :



La circulation des PL est autorisée sur certaine portions des départementales.



La vitesse des véhicules de plus de 7,5T est limitée à 70Km/h et les dépassements sont interdits dans tout le département du Calvados.



Depuis 09h00 ce jeudi 13 mars 2013, la circulation des véhicules de plus de 7.5 tonnes est également autorisée sur le réseau départemental et communal aux :



transport d’aliment de bétail équipés pour circuler sur route enneigées et verglacées



transport de combustible pour chauffage équipés pour circuler sur route enneigées et verglacées



transport approvisionnant de produits alimentaires les magasins équipés pour circuler sur route enneigées et verglacées



aux services publics à l’intérieur des agglomérations sous l’appréciations des autorités locales