81e D-Day. Les vétérans américains de retour en Normandie en 2025

Pour la quatrième année consécutive, Delta Airlines et la Best Defense Foundation vont affréter un avion pour faire venir les vétérans américains en Normandie et leur permettre de célébrer le 81e anniversaire du Débarquement.

Ce programme devait pourtant s'arrêter après le 80e D-day, mais impossible d'y renoncer pour Ed Bastian. Pour le P.-D.G. de Delta, "c'est un honneur et un privilège pour nous de poursuivre cette charte historique, un voyage de souvenir et de gratitude dédié à nos héros". Ils seront donc une trentaine de vétérans à partir depuis Atlanta afin d'atterrir à Deauville le 1er juin. Ils repartiront le 9, après avoir célébré l'anniversaire du 6 juin 1944 dont la cérémonie internationale se déroulera à Utah Beach.