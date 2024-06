[Photos] 80e D-Day. 48 vétérans américains sont arrivés à l'aéroport de Deauville

C'est avec une forte émotion qu'ils ont fait leur retour là où, pour certains, ils ont combattu il y a maintenant 80 ans. Ce lundi 3 juin, 48 vétérans américains ont atterri à Deauville, en provenance d'Atlanta. Un retour en Normandie possible grâce à l'association Best Defense Foundation, qui a concocté à ces héros de la guerre un programme très fourni pour cette semaine dans notre région.

Tous se sont mis debout pour descendre

Premier à descendre de l'avion, en marchant, comme tous les autres, Neal McCallum se disait impatient que les cérémonies démarrent. "Je suis très heureux d'être de retour ici. J'aime les Français, j'aime la culture française, et j'aime la nourriture française", a-t-il plaisanté. Andre Chappaz, qui a très bien voyagé dans cet avion, évoque un "plaisir de revenir ici et de revivre l'histoire", dans un français parfait, lui qui est né en Californie de parents français.

"Un pèlerinage" pour les enfants

Des classes de scolaires et quelques curieux, fiers de rendre hommage aux vétérans, se sont joints à cette cérémonie au pied de l'avion, en présence notamment de Brigitte Macron, épouse du président de la République. Laëtita Provost a emmené ses deux enfants, Mathys et Tyméo. Ils viennent du Morbihan, soit trois heures de route. "Ils ne sont pas à l'école, mais ce sont des vacances pédagogiques, sourit la mère de famille. Ça me tient à cœur ce 'pèlerinage'. Chaque année, je viens avec les enfants à la rencontre des vétérans."

Transmission de la mémoire

Ses enfants étaient proches de Léon Gautier, qu'ils ont déjà pu rencontrer, tout comme Andy Negra, l'une des stars de ce groupe de 48 vétérans. "Les vétérans sont toujours proches des enfants. Une main tendue, un dessin… L'échange se fait comme ça," poursuit-elle.

Les vétérans ont désormais un programme assez chargé, puisqu'ils vont multiplier les cérémonies durant cette semaine historique. Avec aussi de nombreuses rencontres prévues avec les scolaires, et un petit moment pour eux : ils devraient faire du shopping dans les rues de Bayeux lundi 10 juin, en fin de matinée.