Calvados. Que faire après le 6 juin dans le département ?

Du jeudi 6 au dimanche 9 juin, les amis du Suffolk Regiment organisent une reconstitution sur le camp Hillman de Colleville-Montgomery. Là-bas, on rend hommage aux Britanniques.

Richard Hulin, président de l'association des amis du Suffolk Regiment, et les autres membres respectent la demande britannique : "On doit prendre soin du camp Hillman." C'est chose faite depuis 1998, et ils en profitent même pour faire des reconstitutions gratuites en hommage à ceux qui ont libéré ce lieu des mains allemandes.

C'est quoi une reconstitution au camp Hillman ?

"Dans l'asso, nous sommes plusieurs collectionneurs de véhicules et de matériels militaires et, le 6 juin, on se réunit tous pour montrer au public à quoi ressemblait un camp militaire. Jusqu'en 2010, on avait une tendance à avoir des objets américains, mais on s'est affinés pour représenter la réalité des Britanniques et du Suffolk Regiment."

Qu'est-ce que l'on y retrouve ?

"On peut observer une cinquantaine de véhicules britanniques qui vont de la Jeep au camion. De nombreuses tenues, d'époque pour certaines et reproduites pour d'autres. Au total, nous sommes 150 personnes sur trois jours et on accueille jusqu'à 1 500 personnes par jour."

Qu'est-ce que vous allez faire ?

"On va exposer nos collections, mais pas que. On a un devoir de mémoire et on participe également aux différentes commémorations et parades à Colleville-Montgomery ou encore Ouistreham. On ne veut pas être statiques."

Pratique. Du 6 au 9 juin, 10h-12h et 14h-17h. 7 rue du Suffolk-Regiment à Colleville-Montgomery. Gratuit