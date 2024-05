Caen. Surf, Charlie Chaplin et Roosevelt... Les Etats-Unis en grand dans une expo unique au Mémorial

A un mois des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, le Mémorial de Caen ouvre mercredi 8 mai sa nouvelle exposition temporaire intitulée "L'aube du siècle américain 1919-1944". Jusqu'au Débarquement donc. Or, le directeur du musée, Kléber Arhoul, a fait le choix très clair de ne pas parler de la guerre. "On invite plutôt les visiteurs à découvrir qui sont les GI's qui ont débarqué sur nos plages le 6 juin 1944, d'où ils viennent, quelles sont leur culture et leur histoire", assume-t-il. Pendant plus de huit mois - jusqu'au 5 janvier 2025 - le Mémorial met les petits plats dans les grands pour plonger les visiteurs dans l'ambiance "US" dès le hall d'entrée, grâce à une fresque de 23m de long avant d'entrer dans une exposition de 1 500m2, soit le double des précédentes expositions temporaires.

New York, Los Angeles, Middletown...

Un micro de Roosevelt

Affiches de films cultes, photos par centaines, costumes d'époque, objets, musique (jazz), vidéos et environ 80 objets sont présentés. "On raconte l'histoire d'une Amérique grandiose avec des objets qui n'ont jamais été exposés en France", poursuit le directeur. Par exemple, le Mémorial a pu obtenir la veste que portait Charlie Chaplin dans le célèbre film "Le Dictateur". Il y a aussi une reconstitution du bureau de Franklin Roosevelt, président des Etats-Unis de 1933 à 1945. "Roosevelt a inventé une nouvelle façon de s'adresser à ses citoyens : la radio !". L'un des micros qu'il utilisait lors de ses prises de parole est par ailleurs exposé au Mémorial grâce à un prêt du Roosevelt Presidential Library and Museum. Cette exposition montre la diversité de l'Amérique via son cinéma, sa musique avec le jazz, mais évoque également l'attaque de Pearl Harbor, la crise de 1929, dite crise de "la grande dépression", le tout dans un sens chronologique.