Sainte-Mère-Église. Manche : l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église lance un "Pass Ambassadeur"

L'Airborne Museum de Sainte-Mère-Église (Manche), consacré aux parachutistes américains des 82ème et 101ème divisions aéroportées engagés lors du Débarquement en Normandie en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, lance un "Pass Ambassadeur".

Il va permettre aux passionnés et aux visiteurs les plus fidèles de venir et revenir au musée autant de fois qu'ils le désirent.

Pour répondre à une demande

Pendant une année complète et pour 14 €, le détenteur du "Pass Ambassadeur" peut faire découvrir à ses proches le musée et leur faire bénéficier d'une réduction sur le tarif d'entrée.

La création de ce pass est née d'une demande des visiteurs les plus assidus, selon Magalie Mallet, la directrice du musée.

[son1]

Des visiteurs qu'il faut fidéliser, alors que la saison redémarre, avec une clientèle américaine, plus nombreuse déjà en cette saison qu'en 2016 à la même époque.

Magalie Mallet, la directrice de l'Airborne Museum :

[son2]

Le Pass Ambassadeur est disponible à l'entrée de l'Airborne Museum, un jeu concours est actuellement organisé sur le site du musée et à gagner aussi au cours de ces prochaines semaines sur l'antenne de Tendance Ouest.

A LIRE AUSSI.

Un nouveau char à l'Airborne Muséum dans la Manche : un anachronisme est réparé !