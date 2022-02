Sainte-Mère-Église. L'Airborne Muséum à Sainte-Mère-Église à sa propre édition du Monopoly !

L'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église (Manche), présente sa propre édition du célèbre jeu du Monopoly ! Les joueurs se mettent dans la peau d'un conservateur d'un musée pour acquérir des pièces et compléter ou restaurer sa collection. Les règles de cette édition ne varient pas du jeu historique, les amateurs ne sont donc pas déroutés. C'est aussi un jeu éducatif qui donne des informations sur les objets présents sur le plateau du jeu.

Thibault Faivre de la société Winning Moves qui commercialise ce jeu

Thibault Faivre

C'est aussi une autre manière aussi de transmettre et raconter l'Histoire estime Magalie Mallet la directrice de l'Airborne Muséum

Magalie Mallet

Le plateau personnalisé du jeu - Thierry Valoi

L'Airborne Muséum est le 2ème musée en France à avoir son Monopoly personnalisé, le premier étant le musée du Louvre à Paris. En vente au prix de 35 euros, une vingtaine de boîtes ont déjà été écoulées, 3 autres sont parties vers l'Angleterre, achetées via la boutique en ligne du musée.

Le jeu Top Trumps également personnalisé

Le musée propose aussi un second jeu le Top Trumps un jeu de cartes style bataille sur le thème des troupes aéroportées et apprendre là aussi sur les caractéristiques des régiments et les batailles auxquelles ils ont pris part. Ce jeu de cartes est lui, vendu, 7,50 Euros.

Le jeu Top Trumps - Thierry Valoi