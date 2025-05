81e D-Day. Trois cérémonies organisées dans le Bessin

Art, Culture. Après les mémorables commémorations du 80e anniversaire du Débarquement l'année dernière, les célébrations pour la liberté retrouvée continuent cette année. Les 5 et 6 juin, La Commonwealth War Graves Commission (CWGC), la Royal British Legion et le Normandy Memorial Trust accueillent le public et les vétérans à Bayeux et Ver-sur-Mer pour trois cérémonies.