80e D-Day. Bayeux aux couleurs britanniques avec la British D-Day Week

Comme à chaque grand anniversaire, l'office de tourisme de Bayeux Intercom voit les choses en grand. Cette année encore, le thème britannique rend hommage "aux libérateurs de la ville", avec la British D-Day Week. Ce nouvel événement se déroule le samedi 7 et le dimanche 9 juin prochains, "avec quatre rendez-vous", explique Didier Llorca, le directeur. "On y retrouve 300 véhicules historiques, mais surtout britanniques. Ils seront exposés sur la plage d'Arromanches, le vendredi soir. Et le dimanche, il y a la grande parade de Bayeux à 11h, puis une exposition en début d'après-midi à Longues-sur-Mer et en fin de journée à Port-en-Bessin." Pour ce qui est de la parade, cette année, elle a lieu sur le périphérique sud, secteur du cimetière britannique et du musée de la Bataille de Normandie.

D'autres événements sont au programme, avec des expositions et des visites. Mais aussi une veillée aux chandelles, le mercredi 5 juin, au cimetière britannique, ou encore la visite d'Emmanuel Macron le dimanche 7 juin, ainsi que le bal de la Liberté au stade Baron-Gérard.