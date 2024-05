80e D-Day. Les musées à visiter en Normandie à l'approche des commémorations

Le Mémorial de Caen, Overlord Museum, D-Day Experience… La liste des musées normands dédiés au D-Day est longue. A deux semaines du 80e anniversaire du Débarquement, faites un bond dans le passé en visitant quelques sites !

Les emblématiques

Dans le Calvados, le Mémorial de Caen est un incontournable pour se plonger dans l'histoire du XXe siècle. Ouvert depuis 1988, le site propose des espaces dédiés à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, au Débarquement et à la Bataille de Normandie, ainsi qu'à la Guerre Froide. En dessous du Mémorial, le poste de commandement du général Richter a été aménagé pour permettre une visite ludique aux visiteurs. Jusqu'au 5 janvier 2025, le site héberge également l'exposition temporaire L'Aube du siècle américain, 1919-1944, pour découvrir l'Amérique dans laquelle les combattants de la liberté ont vécu jusqu'à leur arrivée en Normandie.

Le 6 juin 1944 au matin, Utah Beach est la première plage à être prise d'assaut par les Alliés. Aujourd'hui, le musée d'Utah Beach propose un parcours chronologique agrémenté d'objets, témoignages et véhicules, dont un authentique bombardier américain B-26, pour revivre cet assaut.

A Colleville-sur-Mer, à côté de la plage d'Omaha Beach et du mythique cimetière américain, Overlord Museum rend visible une collection de plus de 10 000 pièces du Débarquement, dont 40 véhicules, canons et chars. Un grappin ayant servi aux Rangers américains pour escalader la Pointe du Hoc est également exposé.

Dans la Manche, l'immersion au rendez-vous

Au D-Day Experience de Carentan-les-Marais, embarquez à bord d'un Douglas C-47 transformé en simulateur de vol pour revivre le voyage des troupes parachutées en Normandie. Une expérience immersive unique en son genre à compléter par une visite des deux musées ainsi que du mémorial du site.

Toujours dans le thème du parachutage, le Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise vous propose de monter à bord d'un planeur Waco, unique en France dans cet état, ainsi que dans un avion C-47. L'objectif : comprendre, entre autres, le parachutage des soldats ainsi que les combats dans les marais inondés lors de la bataille de Fière.

Des musées dont on parle moins

Celui-ci est un peu moins connu. A Merville-Franceville-Plage dans le Calvados, le musée de la Batterie de Merville a aménagé cinq bunkers allemands pour vous emmener sur les traces du 9e bataillon de parachutistes, déployé sur le flan est du Débarquement à l'aube du 6 juin. Là aussi, un C-47 est exposé et la visite peut se faire en compagnie d'un audioguide.

Le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer rend quant à lui hommage aux 45 000 Canadiens morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Fondé en 2003, le musée offre un parcours permanent pour en apprendre plus sur l'histoire et sur les valeurs canadiennes, mais également des expositions temporaires dans une pièce spécifique.

Plus loin des plages

Le Débarquement et la Bataille de Normandie, ce sont aussi des milliers de civils tués, blessés ou forcés de quitter leurs habitations. Situé à côté du château de Guillaume le Conquérant, le Mémorial de Falaise est dédié à la vie des civils durant la Seconde Guerre mondiale. Au programme : 1 000m2 d'exposition, d'objets authentiques et de témoignages de survivants.

Pour en apprendre plus sur le dernier épisode de la Bataille de Normandie, un musée à ne pas manquer est le Mémorial de Montormel, dans l'Orne. Théâtre des combats de la Poche Falaise-Chambois, le site se compose aujourd'hui d'un monument extérieur ainsi que d'un musée-mémorial, exposant des objets du champ de bataille et équipé d'une salle de projection.