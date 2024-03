Sainte-Mère-Eglise. Un chemisier confectionné en toile de parachute du D-Day donné à l'Airborne Muséum

Le recyclage n'est pas une nouveauté. L'Airborne Muséum en a une nouvelle preuve dans ses collections : un chemisier d'enfant donné mardi 12 mars au musée spécialiste du Débarquement aérien.

De la toile de parachute

La réutilisation des objets apportés lors du Débarquement a aidé les familles françaises après quatre ans de privation. Ici, un grillage de l'aérodrome éphémère de la Londe est devenu un enclos, là ce sont les toiles de parachutes qui ont été recyclées. L'Airborne a donc reçu, mardi 12 mars, un chemisier d'enfant, découpé dans un parachute blanc du Jour J.

Avant de décéder, Marie-Jeanne Piedagnel a laissé une lettre racontant l'histoire de ce chemisier. - Airborne Muséum

Ce chemisier a appartenu à Marie-Jeanne Piedagnel, Chaulieu de son nom de jeune fille. Elle est née le 11 janvier 1942, au lieu-dit Le Cul des Mares, à Gourbesville, dans la commune nouvelle de Picauville, et donc au cœur des marais. Elle était au premier rang pour voir le débarquement des troupes aéroportées en juin 1944. Après l'atterrissage des militaires, les toiles de ces derniers ont été laissées et les familles du territoire les ont récupérées.

Un travail de qualité

Marie-Jeanne Piedagnel a porté son chemisier entre ses 4 ans et ses 6 ans. Il semblerait qu'il s'agisse d'un travail professionnel car la toile en nylon est difficile à coudre. Le chemisier aurait été, selon la famille, réalisé pour un événement familial ou pour servir d'habit du dimanche. Marie-Jeanne est décédée en 2020, et Christophe et David Piedagnel, ses fils, et Gaston Chaulieu, son frère, ont offert le chemisier au musée.

Le don a été fait par Christophe Piedagnel, un fils de Marie-Jeanne Piedagnel, Gaston Chaulieu, le frère de Marie-Jeanne, et David Piedagnel, un autre fils. - Airborne Muséum

Le musée a dans ses collections d'autres objets du Débarquement réutilisés par les populations.