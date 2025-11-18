Solidarité. Mondeville reconduit son aide de fin d'année pour les personnes précaires

La Ville de Mondeville reconduit son aide de fin d'année destinée aux habitants en situation de précarité. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies : il faut résider sur la commune depuis au moins un an, être locataire ou propriétaire, et disposer d'un quotient familial CAF inférieur à 620 euros ou à 1 032 euros pour les non-allocataires.

Les candidats doivent fournir plusieurs pièces justificatives, dont un livret de famille ou une pièce d'identité, un justificatif de domicile datant d'au moins un an, et, selon la situation, le numéro d'allocataire CAF ou le dernier avis d'imposition

Le dépôt des demandes est ouvert depuis le 17 novembre et se clôturera le 31 décembre 2025.