Briouze. Festival Art Sonic : Clara Luciani, Gazo… Les premiers artistes sont connus

C'est un des grands rendez-vous de l'été dans l'Orne et il s'annonce exceptionnel ! Le festival Art Sonic accueille chaque année à Briouze des dizaines d'artistes sur plusieurs scènes, offrant un large éventail de styles musicaux : du rap à l'électro, en passant par le rock et le reggae. Après des têtes d'affiche telles que Louise Attaque, PLK, Naâman et Georgio en 2024, l'organisation a dévoilé jeudi 5 décembre les premiers artistes de cette 28e édition, qui se tient les 18 et 19 juillet 2025.

Clara Luciani

Vous l'avez certainement découverte avec son morceau La Grenade, vous écoutez en ce moment son titre Tout pour moi… Clara Luciani sera sur la scène d'Art Sonic le samedi 19 juillet à 22h30. Avec son troisième album Mon sang, entre pulsions pop et ballades intimistes, la star française place la famille au centre et invite à la fête.

Gazo

Le rappeur Gazo viendra aussi faire la fête à Briouze. Au sommet du rap français, il ne cesse de multiplier les certifications et les collaborations prestigieuses (Ninho, Damso, Tiakola…). Ses hits imparables dessinent déjà la promesse d'un show sensationnel qui transformera l'Art Stage en véritable chaudron, vendredi 18 juillet à 23h.

Rilès

Sept ans après un premier passage marquant, Rilès sera de retour à Briouze ! Le rappeur originaire de Rouen s'est fait discret depuis la sortie de son dernier album en 2019 jusqu'à la sortie de ses titres Big Trouble et Money Trees en fin d'année, avant l'arrivée d'un nouvel opus. Le Normand sera sur la scène de l'Art Stage, samedi 19 juillet à 20h30.

Deluxe

Eux avaient fait danser les festivaliers d'Art Sonic il y a 11 ans. Deluxe se produira sur la scène de l'Art Stage, vendredi 18 juillet à 20h55. Hip-hop, jazz, électro, funk… Le groupe a su créer sa propre recette musicale avec pour seules constantes le groove et des performances scéniques explosives, ce qui promet un live pétillant.

Vous pouvez déjà réserver vos places ! La billetterie est ouverte et a évolué vers un système de tarifs à paliers : plus vous réservez tôt, plus votre place est avantageuse.

Pratique. Prix : à partir de 45€ pour le pass 1 jour et de 75€ pour le pass 2 jours. Billetterie sur festival-artsonic.com et sur Pass Culture.