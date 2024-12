Briouze. Art Sonic : découvrez l'affiche pour l'édition 2025 du festival

Une affiche haute en couleur ! L'organisation du festival Art Sonic à Briouze a dévoilé l'affiche pour l'édition 2025, librement inspirée de l'univers du catch et de la lucha libre. Elle a été réalisée par l'illustratrice bruxelloise Caroline Gibaut, alias Petrouchkaka. "Cette année, tout le monde s'apprêtera pour le spectacle, sur scène jusque dans la fosse du festival ! On compte sur vous pour venir à Briouze avec vos plus beaux costumes", lancent les organisateurs.

Le festival Art Sonic à Briouze dévoile l'affiche de sa 28e édition. - Art Sonic

Après une édition 2024 qui aura réuni plus de 21 000 festivaliers, Art Sonic donne rendez-vous aux festivaliers les 18 et 19 juillet 2025 à Briouze pour la 28e édition du festival. Une première partie de la programmation est révélée jeudi 5 décembre, en même temps que l'ouverture de la billetterie.

