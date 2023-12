Briouze. Festival Art Sonic : découvrez la programmation complète de l'édition 2024

Le plus important festival de l'Orne revient pour sa 27e édition. Briouze va à nouveau s'animer au rythme des musiques actuelles les 19 et 20 juillet 2024. Plus de 20 000 festivaliers, 550 bénévoles, 100 partenaires et 20 artistes sont attendus l'été prochain sous les valeurs de la culture, de l'engagement écologique et de l'art de vivre ensemble. Musique urbaine, reggae, pop, rock, métal ou encore électro… une programmation dans laquelle toutes les générations se retrouveront.

Tous les artistes

Après l'annonce du rappeur phénomène PLK et du groupe fédérateur Louise Attaque en tête d'affiche, 18 autres artistes et groupes seront à découvrir sur les différentes scènes d'Art Sonic. A commencer par Naâman, figure emblématique du reggae français, qui signe son retour à Briouze après son premier passage en 2015.

• Lire aussi. Briouze. Le festival Art Sonic : découvrez les deux premiers artistes de l'édition 2024

Cette 27e édition sera aussi marquée par la présence de Landmvrks qui s'est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe, le rappeur parisien Georgio ou encore les musiques pop rock du Caennais Adrien Leprêtre et son groupe Samba de la Muerte.

La programmation complète de l'édition 2024 du festival Art Sonic. - Art Sonic

La programmation du vendredi 19 juillet : PLK, Naâman, Ascendant Vierge, Landmvrks, So La Lune, Bianca Costa, Cemented Minds, Vertuoze + Greeds [Senary].

Le samedi 20 juillet : Louise Attaque, Georgio, Rise of the Northstar, Isaac Delusion, Naive New Beaters, Samba de la muerte, Süeür aka Théo Cholbi, Eloi, Le Shogun invite : I am Fez + Option Géniale.

Pratique. Les billets sont disponibles sur festival-artsonic.com, sur Pass Culture et dans tous les points de vente locaux et nationaux.