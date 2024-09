Festival Art Sonic. A vous de choisir les artistes qui feront vibrer l'édition 2025 !

Chaque année, le Festival Art Sonic transforme la petite ville de Briouze en épicentre musical de la région Normandie. Ce rendez-vous, devenu le plus grand festival de l'Orne, accueille des dizaines d'artistes sur plusieurs scènes, offrant un large éventail de styles musicaux : du rap à l'électro, en passant par le rock et le reggae. L'édition 2024 a fait vibrer le public avec des têtes d'affiche telles que Louise Attaque, PLK, Naâman, Georgio, ou encore des artistes émergents comme So La Lune et Eloi.

Une édition 2025 en préparation… avec votre participation !

Les dates sont déjà fixées : le 18 et 19 juillet 2025. Mais cette année, les organisateurs ont décidé d'innover en laissant le public participer à la sélection des artistes. Plutôt que de simplement dévoiler une programmation, le festival vous pose la question : qui voulez-vous voir sur scène en 2025 ?

C'est l'occasion de donner votre avis et de peut-être voir vos artistes préférés en live. Que vous soyez fan de rap, de rock, de musiques électroniques ou de pop, Art Sonic vous laisse la parole pour proposer les talents qui, selon vous, feront de cette édition un moment inoubliable. Alors, n'hésitez pas à partager vos envies, que ce soient des grands noms ou des artistes émergents que vous souhaitez soutenir.

Comment participer ?

Rien de plus simple : rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Art Sonic pour soumettre vos propositions. L'équipe du festival analysera vos suggestions pour concocter une affiche à la hauteur de vos attentes.