Football. Le FC Rouen a remporté le derby face au QRM au stade Diochon

C'était un match placé sous haute surveillance. Vendredi 6 décembre, le FC Rouen et QRM s'affrontaient lors d'un derby en National 1. Afin de garantir la sécurité des supporters et des joueurs, un dispositif particulier a été mis en place et la police a été mobilisée. En effet, mardi 3 décembre, la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté pour encadrer la rencontre entre les deux clubs.

• A lire aussi. Football. "Au niveau de la maîtrise des émotions ça va être un défi": les coachs du FC Rouen et de QRM s'expriment avant le derby

Une victoire pour le FC Rouen

Cette confrontation entre le FC Rouen et QRM était inévitable, car les deux pensionnaires du stade Diochon du Petit-Quevilly partagent désormais le même championnat de National. Finalement, les joueurs des Diables rouges (FC Rouen) se sont imposés face au QRM 2 à 0. C'est aussi une nouvelle victoire pour Régis Brouard, nouvel entraîneur du FC Rouen depuis le mois de novembre.