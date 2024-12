Football. "Au niveau de la maîtrise des émotions ça va être un défi": les coachs du FC Rouen et de QRM s'expriment avant le derby

C'est l'un des chocs les plus attendus des fans de football à Rouen. Le derby FC Rouen contre Quevilly Rouen Métropole (QRM), vendredi 6 décembre, s'annonce électrique. Une confrontation qui était inévitable puisque les deux pensionnaires du stade Diochon partagent désormais le même championnat de National. Changement de coachs en début de saison, même nombre de points au classement : le parcours des deux formations semble presque identique avant la rencontre de vendredi 6 décembre, renforçant les enjeux autour de ce derby rouennais inédit en National.

"Au niveau de la maîtrise des émotions ça va être un défi pour les deux équipes, reconnaît David Carré, l'entraîneur de QRM, on va faire en sorte que toutes les hostilités qu'on pourra avoir dans cet environnement-là puissent être transformées en motivation". Pour ce match aller, QRM est "visiteur" dans son propre stade et le nombre de supporters du club a été d'ailleurs limité à 200 par la préfecture qui craint des débordements. Pas de quoi décourager le coach. "On a peut-être moins de supporters que notre adversaire, mais ils sont importants à nos yeux… On veut défendre nos couleurs, poursuit l'entraîneur des Léopards, notre club ce n'est pas une coquille vide, les joueurs sont engagés sur plusieurs saisons, c'est ça qu'on va défendre."

"Je suis l'entraineur le plus heureux"

Le FC Rouen, lui, aura cet avantage de pouvoir compter sur d'avantage de supporters, le club jouant à "domicile" pour ce premier derby de la saison. "Ils vont avoir un rôle primordial dans le scénario du match, déclare de son côté Régis Brouard, le nouvel entraîneur du FCR. Il ne faut exagérer en rien tout ce qui entoure et ce qui va se passer dans le match, prévient le coach, l'équipe qui va réussir son match, c'est celle qui va être maîtresse de ses nerfs et de ses émotions."

"Je suis l'entraîneur le plus heureux aujourd'hui… On va jouer dans un stade plein, dans un derby, face à un club que je connais en plus, conclut le coach Régis Brouard qui appelle tout de même les supporters à éviter de déborder dans le n'importe quoi, cela reste un match."