Utah Beach. Une balade à cheval pour soigner le stress post-traumatique des anciens soldats

Huit vétérans de l'armée américaine, deux Anglais et deux Français ont participé à une balade à cheval le long de la plage d'Utah Beach, mercredi 25 septembre. Ils ont participé aux guerres d'Irak ou d'Afghanistan. Cette action a été organisée pour rendre hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi soigner ces vétérans grâce à l'équithérapie.

Un cheval à l'écoute

Justin Grant est un ancien médecin en unité de combat chez les Rangers. Il a été déployé huit fois en Irak et Afghanistan. "Quand on va à la guerre, parfois tu ne reviens pas entier", assure-t-il. Il poursuit : "Et les gens jugent ce que tu as fait. Un cheval est beaucoup plus sensible. Le cheval est le premier à ne pas m'avoir fait me sentir comme une horrible personne, m'avoir montré que je méritais d'être aimé." Il explique qu'en stress post-traumatique, le militaire ne pense qu'à ce qu'il s'est passé ou à ce qu'il va pouvoir arriver. "Tu arrêtes un peu de vivre le présent", détaille-t-il.

"Quand on travaille avec les chevaux, on ne pense qu'à lui, et pas à la guerre. Le cheval va le sentir et le faire savoir, si on pense à des choses négatives. Il peut s'effrayer, sauter. Il faut alors se poser et respirer", illustre Tara Mahoney, psychologue à l'Equine Immersion Foundation, une association américaine qui fait la promotion de l'équithérapie auprès des vétérans, et qui propose cette chevauchée.

Une association en Normandie

En France, l'association Les Chevauchées du souvenir fait aussi la promotion de l'équithérapie et coorganise la sortie. "Avec les chevaux, on peut aider des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Le cheval est un miroir de nos émotions. Quand on a ce contact avec le cheval, on peut prendre conscience de chose vis-à-vis de soi, on prend soin de lui, et de nous", abonde Guillaume Lericolais, un membre de l'association et ancien officier de l'armée de terre. Les vétérans prennent aussi part à l'organisation du voyage, ce qui leur permet aussi de se réinsérer. M. Lericolais souhaite pérenniser ce type de sortie sur les plages du Débarquement, d'autant que l'association a été créée en Normandie, terre de mémoire et de cheval.