Saint-Lô. Manche : " balade au pas dans les coulisses du haras " de Saint-Lô

Fini les visites guidées ou les jeudis du haras ! Le haras historique de Saint-Lô (Manche) s'ouvre librement et gratuitement aux visiteurs. À partir du samedi 6 avril 2019, chacun pourra découvrir ce site en totale autonomie, et découvrir ainsi l'activité au quotidien de ce haras qui date de 1830 !

Yann Adam est le directeur du pôle hippique de Saint-Lô.

Yann Adam Impossible de lire le son.

Et puis, vous découvrirez aussi, un homme, Paul De Laurens, il a été directeur de ce site entre 1944 et 1953, et qui ne serait plus sans lui !

Yann Adam Impossible de lire le son.

Ces " balades au pas dans les coulisses du haras de Saint-Lô " débutent ce samedi 6 avril 2019, c'est gratuit, ouvert à tous, de 10 à 17h.

Le 18 mai 2019, dans le cadre de " Pierres en Lumières " le haras illuminé sera accessible en nocturne.