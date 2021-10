Saint-Lo. Patrimoine : le Haras de Saint-Lô sauvé

Un accord a finalement été trouvé entre l'Institut français du cheval et de l'équitation et les quatre collectivités que sont la Région, le Département de la Manche, Saint-Lô Agglomération et la Ville de Saint-Lô, pour sauver le site du Haras. Cet emblème du patrimoine local était menacé de vente par l'État à un privé.

Un rachat du site historique pour 1,5 million d'euros

Après des négociations, qui s'étaient ouvertes il y a un an, les collectivités proposent de racheter le haras historique, estimé par les Domaines à 5 millions d'euros, pour une somme de 1,5 million d'euros.

Les quatre collectivités auraient souhaité plus de souplesse de la part de l'État pour le Pôle Hippique sur lequel ont été investis près de 14 millions d'Euros.

Maintient de l'emploi

Concernant le personnel, l'Institut français du cheval et de l'équitation s'engage à participer au financement, à hauteur de près de 300 000 euros en 2017, avec une participation dégressive pour arriver à 200 000 euros en fin de convention en 2020.

Les activités actuelles du site seront maintenues avec un financement de La Région et du Département à hauteur de 190 000 euros par an et de Saint-Lô Agglo et de la ville de Saint-Lô à hauteur de 127 000 euros.

Un projet ambitieux pour le Pôle Hippique

Les collectivités qui ambitionnent de faire de ce Pôle Hippique un centre d'attractivité de niveau national pour les chevaux et sports équestres.

La filière équine emplois plus de 3 000 personnes dans la Manche, et 18 000 à l'échelle de la Normandie.

