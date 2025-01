Tourisme. Un classement révèle les villes les plus accueillantes de Basse-Normandie

Avant d'attaquer la Normandie, petit détour par le podium national. Cette année, les Travellers Review Awards décernés par Booking.com et basés sur 360 millions d'avis clients, couronnent Roussillon (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Arc 1950 (Rhône-Alpes) et Riquewihr (Alsace). Oui, c'est joli, mais on attend toujours une ville normande dans ce top… peut-être en 2026 ?

La crème de la Basse-Normandie : vos nouvelles destinations coup de cœur

Pas de panique, la Basse-Normandie n'est pas en reste. Voici les cinq villes qui ont séduit les voyageurs :

Barneville-Carteret – Parce que rien ne vaut une balade iodée sur la côte des Isles.

– Parce que rien ne vaut une balade iodée sur la côte des Isles. Pontorson – L'endroit idéal pour admirer le Mont Saint-Michel sans la foule.

– L'endroit idéal pour admirer le Mont Saint-Michel sans la foule. Bayeux – Plus qu'une tapisserie, une ambiance médiévale qui fait voyager.

– Plus qu'une tapisserie, une ambiance médiévale qui fait voyager. Honfleur – La carte postale vivante, entre galeries d'art et terrasses de cafés.

– La carte postale vivante, entre galeries d'art et terrasses de cafés. Granville – La Monaco normande, mais en plus relaxante et avec des huîtres.

Pourquoi ces villes cartonnent ?

L'accueil made in Normandie. Ici, on vous sert avec le sourire, même quand il pleut (et on sait qu'il pleut souvent). Les voyageurs louent la gentillesse des habitants, la qualité des hébergements et, bien sûr, la beauté des paysages. Mention spéciale aux appartements et aux maisons de vacances, les grands gagnants des hébergements préférés.

Un record pour la France : cocorico !

Avec 155 141 récompenses, la France est le deuxième pays le plus primé au monde, juste derrière l'Italie. Et la Basse-Normandie y contribue fièrement. Les voyageurs plébiscitent les séjours authentiques, les petites attentions et les expériences locales inoubliables.

• A lire aussi. Tourisme. Un classement révèle la ville la plus accueillante de Haute-Normandie ?