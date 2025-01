Orne. Produits cidricoles, volailles… J'ai participé au jury du label Orne Terroirs et testé une quinzaine de produits

C'est une démarche de qualité. Le label Orne Terroirs répertorie 430 produits agréés. Pour cela, ces derniers doivent être composés à 66% de matières premières ornaises et passer devant un jury de dégustation qui se rassemble deux fois par an. Mercredi 22 janvier, c'était à l'hôtel-restaurant de la Poste du Mêle-sur-Sarthe. Et j'y ai participé.

La vue, l'odeur et le goût

Le jury de 14 personnes est divisé en deux tables. A la mienne, je me retrouve avec le chef du restaurant, Eric Legendre, des représentants du Conseil départemental, de la Chambre des métiers ou encore de l'office de tourisme d'Alençon, mais aussi des novices comme moi. L'ambiance est chaleureuse, conviviale, jusqu'à ce que le premier produit soit servi.

Soudain, plus un bruit. Chacun se met à analyser ce jus de poire du Perche. D'abord visuellement, puis à l'odeur et enfin en bouche. Et avec, pour les débutants, un guide papier pour savoir comment juger. "Il y a une manière de regarder, de sentir et de goûter", note Christelle Moussay, animatrice Orne Terroirs.

Huiles, rillettes et calva

Malgré le guide, ce n'est pas évident de mettre des mots sur ce qu'on voit, ce qu'on sent et ce qu'on goûte d'un produit quand on n'en a pas l'habitude. Mais surtout de passer de l'un à l'autre. J'ai par exemple testé différentes rillettes, mais aussi de l'huile de colza et du calva… Les différences sont immenses, mais l'ordre de passage est bien pensé.

"On essaie de faire attention dans les produits qu'on propose pour que les papilles ne soient pas agressées, explique Christelle Moussay. L'autre table a eu du vinaigre, ce n'est pas facile à positionner. Quand on a six terrines de volailles, quel goût met-on en premier ? Dans les cidres, c'est pareil. On commence par le demi-sec et on fait le brut ensuite. L'idée, c'est quand même de valoriser le travail des producteurs et des artisans", assure-t-elle.

Après une dégustation et une note personnelle, les jurés échangent et donnent une note collective au produit.

28 produits agréés sur 33

J'ai ainsi testé et noté une quinzaine de produits, présentés anonymement. Certains étaient de nouveaux prétendants, d'autres repassaient en jury pour savoir s'ils pouvaient encore faire partie du label. "La particularité du jury, c'est qu'on a une note personnelle et une note collective après un débat sur les produits", souligne l'animatrice.

A la fin de l'après-midi, la majorité des produits a reçu une bonne note. Sur 33 produits jugés, 28 ont été agréés et l'un d'eux a été agréé Orne Terroirs "Prestige", ce qui veut dire qu'il a obtenu une note de 18/20.