Rallye. Trois Ornais partent à Dakar à moto au départ de la Tour Eiffel

Ils roulent ensemble depuis plus de 30 ans et s'embarquent dans une belle aventure. Eric Legendre, Norbert Dubois et Pascal Rauber enfourchent leur moto jeudi 18 janvier sous la Tour Eiffel. La destination : Dakar. Les trois amis du Mêle-sur-Sarthe participent au rallye "The Real Way to Dakar", qui relie les capitales française et sénégalaise. Ils sont accompagnés de Didier Ruault, le mécanicien de l'équipe, et Jean-Yves Desmortier, leur chauffeur camion qui transporte d'étape en étape toute la mécanique et les couchages.

"La plus grande joie après le réveillon, c'était de rejoindre Paris et de voir tous ces véhicules partir. Je me disais que jamais je pourrais faire ça, partir de Paris pour aller jusqu'à Dakar", se souvient Eric Legendre. "On revient dans notre jeunesse, on a encore douze ans et on est comme des gamins à se dire : on part de Paris jusqu'à Dakar sur nos motos, et pour nous c'est formidable."

Les motos avec lesquelles vont rouler les trois amis mêlois.

Des dangers à chaque instant

L'aventure débute donc en France jusqu'en Espagne pour rejoindre ensuite le Maroc par bateau. "Le rallye commence vraiment en Mauritanie", lance Eric. Les motards vont passer sept jours dans les dangereuses dunes du pays avant d'arriver au Sénégal. Au final, ils parcourent près de 7 000 km dont 5 000 en Afrique, entre routes, pistes caillouteuses et dunes de sable.

De l'expérience est nécessaire pour réaliser ce rallye. "Tous les mètres il y a un danger. Ça peut très bien aller pendant 100 m, 100 km, 200 km et d'un seul coup c'est la catastrophe parce qu'on s'est déconcentré", explique Eric Legendre, qui compte plusieurs compétitions à son actif. Ils ont à eux trois une quarantaine de rallyes.