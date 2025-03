Dégustation. Grand classement de 100 fromages français : la Normandie à la première… et à la dernière place !

Amixem, YouTubeur suivis par 8,9 millions d'abonnés, a l'habitude de décliner un concept où il déguste et classe 100 produits, accompagné de l'humoriste Thomas Deseur. Après les bonbons, les boissons et les plats, il s'attaque aux fromages. Un vrai marathon gustatif, entre plaisirs lactés et découvertes (parfois) douloureuses pour les papilles (dont un fromage de plus de 35 ans ?). Et en Normandie, on a suivi cette vidéo avec la plus grande attention...

Le Livarot ? "C'est dégueu !"

C'est LA gifle normande de cette vidéo : le Livarot a été relégué dans la dernière catégorie, celle des fromages immangeables. "Ça a le même goût que les chaussures de randonnée de ma grand-mère lorsqu'on a monté le col des Trois Dents en 2008", selon l'humoriste Thomas Deseur, sous les rires d'Amixem. Un verdict sans pitié pour ce fromage pourtant chargé d'histoire.

Le Pont-l'Evêque s'en sort bien

Classé dans la catégorie "Plateau de fromages", c'est-à-dire la troisième (plus précisément : "je pourrais en mettre sur mon plateau de fromage à Noël, à l'anniversaire de mon oncle Bruno ou à une cousinade”) le Pont-l'Evêque obtient une note honorable. "C'est bon, mais pas transcendant", admettent les deux testeurs. Pas de quoi déclencher une vague d'indignation en Normandie, mais on sent que le fromage carré n'a pas su créer l'étincelle.

Le camembert ? "C'est la France !"

Lui, en revanche, il a conquis tout le monde (en France et même à l'autre bout de la planète). "Le pain et le camembert, c'est vraiment la France !" lance Amixem, conquis par la puissance et l'authenticité du roi des fromages normands. Thomas Deseur partage une anecdote savoureuse : "Je reviens du Japon, j'étais avec des expatriés français... Ils ne me parlaient que de ça !" Comme quoi, la Normandie rayonne même au pays du soleil levant. Un bel hommage, qui se conclut par un classement sans appel : le camembert décroche la première place du podium, autrement dit "le saint fromage".

Et pas n'importe quel camembert : le "bon choix" de Normandie ! - Amixem Youtube

Le classement final : le camembert triomphe !

Après des heures de dégustation, le verdict tombe :

Camembert Raclette Mont d'Or

"Nous avons mis le camembert en numéro 1, est-ce que vous pouviez vous attendre à autre chose ?" plaisante Amixem. La Normandie peut savourer cette victoire... et oublier la cuisante défaite du Livarot. Comme quoi, même dans un classement YouTube, nos fromages ne laissent personne indifférent !