[Vidéos] Insolite. Ces tigres sont bien normands : ils sont accros au camembert !

C'est lors d'un barbecue tout ce qu'il y a de plus normand que la surprenante gourmandise de Zeus, un des tigres mâles de l'association basée à La Mailleraye, a été découverte. "J'adore le coulommiers fondu dans la braise, et ce jour-là, Zeus est arrivé en courant dès qu'il a senti l'odeur, raconte la maîtresse des lieux. Il miaulait comme un chat pour en avoir !" Depuis, il semble que ces tigres ont adopté une habitude bien normande : dévorer du camembert.

Seul détail amusant, ce sont uniquement les mâles qui partagent cette passion. "C'est bizarre quand même, les femelles n'en veulent pas", plaisante-t-elle. Et depuis, à chaque repas, Zeus se met à réclamer sa dose de "claquos", comme elle aime dire.

Les fauves et leur goût normand

Voir un tigre, l'un des plus grands prédateurs du règne animal, réclamer du camembert, voilà qui a de quoi surprendre. A la vue de ce fromage, ces fauves montrent une voracité insoupçonnée. Leur museau frémissant, ils se jettent littéralement sur cette spécialité locale. "Il veut toujours du camembert, s'amuse la soigneuse. Dès qu'il en sent, il ne me lâche plus !"

L'amour de ces tigres pour ce produit du terroir ajoute une touche de malice à leur quotidien et reflète bien l'attachement de l'association à la Normandie. Même les tigres, dans cette région, ne peuvent résister au charme de son célèbre fromage.

L'association Caresse de tigre, un havre de paix pour fauves

Fondée à La Mailleraye, en bord de Seine et au cœur de la forêt de Brotonne, l'association Caresse de tigre recueille des fauves nés en captivité, issus de cirques ou de parcs zoologiques. Ne pouvant être relâchés dans la nature, ces félins trouvent ici un refuge paisible, loin des dangers du monde sauvage.

Grâce à l'amour et aux soins prodigués par l'équipe, ces animaux vivent bien plus longtemps que dans la nature, jusqu'à 26 ans parfois. La maîtresse de ces lieux veille scrupuleusement à leur bien-être, respectant leur tranquillité et leurs besoins, des distractions aux repas. Ici, la captivité n'est pas synonyme de privation, mais plutôt d'une vie protégée et pleine de tendresse.

Découvrez les fauves !