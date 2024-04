Patrimoine. Un centre d'interprétation sur la pierre de Caen en projet

Saviez-vous que la pierre de Caen était une mine d'or ? Extraite des souterrains de Caen dès le XIe siècle, elle a notamment servi à la construction du château de Caen, l'Abbaye aux Dames et l'Abbaye aux Hommes. "On la retrouve jusqu'à New York et Londres", ajoute Cécile Cottenceau, maire adjointe en charge du tourisme à la Ville de Caen. Ainsi, les élus réfléchissent à la création d'un centre d'interprétation sur la pierre de Caen. "L'histoire de cette pierre de Caen est encore méconnue des Caennais et des touristes. On veut conserver ce patrimoine", ajoute-t-elle. Si aucune date n'est fixée, ce centre d'interprétation pourrait voir le jour dans le quartier de Beaulieu Saint-Paul à proximité des carrières souterraines.

"On veut préserver ce patrimoine"