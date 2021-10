Rives d'Andaine. [Rencontre] Nouvelle journée de mobilisation dans les Ehpad, un directeur d'établissement se confie

Jeudi 15 mars 2018 les personnels des Ehpad vont manifester pour alerter le gouvernement. Comme c'était déjà le cas en janvier ils dénoncent un manque en moyens financiers et en personnel, mais aussi des conditions de travail qui se dégradent du fait du vieillissement de la population. Laurent Vivier, directeur de l'Ehpad des Andaines à Couterne et à La Chapelle d'Andaine (Orne), également responsable dans l'Orne de la Fédération Hospitalière de France :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

Le personnel, variable d'ajustement

Les dotations budgétaires en baisse impliquent moins de personnel, davantage de pression, avec des patients plus âgés et davantage grabataires, avec un manque de médecins, des résidents aux exigences plus importantes, mais des pensions de retraites en baisse ... la situation est inextricable :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

Laurent Vivier fait le point sur l'évolution de la situation dans son établissement qui compte 185 lits et 132 " équivalents temps plein ", sur 2 sites. :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

Cette situation est dénoncée par le personnel … mais aussi par les directeurs d'établissements :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

Les Ehpad coincées entre baisse des dotations et besoins croissants

Les Ehpad se retrouvent pris dans un effet " ciseau " avec moins de dotations financières, mais davantage de besoins pour faire face à la situation :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

Pour Laurent Vivier, directeur de l'Ehpad des Andaines et responsable dans l'Orne de la Fédération Hospitalière de France, il faut d'urgence des états généraux du secteur médico-social, pour faire face à un choix de société concernant la population française vieillissante :

Laurent Vivier Impossible de lire le son.

À l'Ehpad des " Andaines " comme dans les autres maisons de retraites: personnels, familles, patients, manifesteront jeudi 15 mars 2018 pour alerter le gouvernement sur la situation des Ehpad. Seront-ils davantage entendus qu'au mois de janvier ?...

A LIRE AUSSI.

Personnes âgées: déblocage de fonds pour les Ehpad avant une grève mardi

"A bout", les personnels des maisons de retraite font grève mardi

Mobilisation pour les personnes âgées: début du rassemblement à Paris