En Normandie, les personnels des Ehpad n'en peuvent plus

Journée nationale intersyndicale de grève, mardi 30 janvier 2018, des personnels soignants des Ehpad, (établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, autrement dit les maisons de retraite publiques ou privées). Ils dénoncent des conditions de travail toujours plus difficiles et parlent même de maltraitance institutionnelle.

Après les surveillants de prison, les personnels des Ehpad. Le constat est le même : pas assez nombreux, pas assez de moyens, des conditions de travail dégradées, un rôle dévalorisé, toujours plus vite, toujours davantage de stress, de plus en plus souvent l'impression de ne pas pouvoir faire son job correctement.

L'abandon de la réforme tarifaire ?...

Les exemples se multiplient : 3 aides soignantes seules sans infirmière pour surveiller 93 patients, la nuit. Des arrêts maladie qui ne sont pas remplacés et qui mettent encore davantage de pression sur les autres personnels, dans un contexte de vieillissement de la population, avec des pathologies de plus en plus lourdes à prendre en charge chez les résidents.

Grève dans les Ehpad: le personnel rassemblé devant La Sénatorerie à Alençon (Orne). - Eric Mas

Lire aussi: Le témoignage de Marie-Pascale Mongaux, directrice de trois Ehpad en Seine-Maritime.

Un agent pour un résident ?

Les 50 millions d'euros promis par la Ministre de la Santé paraissent bien dérisoires et certains évoquent une maltraitance institutionnelle. Le mouvement a reçu le soutien de l'association des directeurs au service des personnes âgées et d'associations de retraités.

Témoignages en Normandie

En Normandie comme partout en France, les rassemblements se sont multipliés toute la journée du mardi 30 janvier. Témoignages de personnels, par exemple à l'Ehpad privée de la Sénatorerie et à l'Ehpad public des Pastels, à Alençon :

A LIRE AUSSI.

"A bout", les personnels des maisons de retraite font grève mardi

Personnes âgées: déblocage de fonds pour les Ehpad avant une grève mardi

Mobilisation pour les personnes âgées: début du rassemblement à Paris

Ehpad: la France aime-t-elle ses vieux ? s'interroge la presse