Muse prépare son grand retour en octobre sur scène et dans les bacs

Trois titres sont déjà disponibles à l'écoute : Survival, l'hymne officiel des Jeux Olympiques de Londres, Unsustainable et Madness, un morceau plus langoureux, assez éloigné de l'univers musical habituel de Muse. Pour cet opus, Matthew Bellamy et ses musiciens ont indiqué avoir été influencés par le groupe irlandais U2 et le compositeur de films Hans Zimmer. The 2nd Law est d'ores et déjà annoncé comme un album plus intimiste et moins électrique que les précédents.

Le nouvel opus du groupe, composé de 13 titres, a été enregistré à Londres et Los Angeles. Il succédera à The Resistance, un disque écoulé à 650.000 exemplaires en France.

Les musiciens de Muse se produiront cet automne dans l'Hexagone, le 16 octobre à Montpellier, le 18 à Paris-Bercy et le 22 à Nantes, trois concerts qu'ils joueront à guichets fermés.

Le groupe anglais pourrait également préparer un super show au Stade de France le 21 juin 2013 selon les informations du Parisien/Aujourd'hui en France. Le concert, qui n'a pas encore été confirmé officiellement, pourrait par ailleurs se prolonger avec une date supplémentaire en cas de forte demande. Muse avait déjà fait escale en Seine-Saint-Denis en 2010.

Tracklisting :

1. Supremacy

2. Madness

3. Panic Station

4. Prelude

5. Survival

6. Follow Me

7. Animals

8. Explorers

9. Big Freeze

10. Save Me

11. Liquid State

12. The 2nd Law : Unsustainable

13. The 2nd Law : Isolated System

Site du groupe : muse.mu