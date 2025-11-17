Granville. Plus de 81 000 visiteurs au musée Christian Dior cette saison

Du 12 avril au 2 novembre 2025, le musée Christian Dior de Granville a accueilli l'exposition "Dior, jardins enchanteurs", admirée par 81 006 visiteurs au sein de la maison d'enfance du célèbre couturier normand.

Cette exposition, construite autour d'un thème fondateur intimement lié aux souvenirs d'enfance de Christian Dior, a donné lieu à une riche programmation tout au long de la saison. Les visiteurs ont pu participer à des visites commentées – consacrées à l'exposition, au jardin ou encore à la ville.

Les journées gratuites dans le cadre de la Nuit des Musées, Journées du Patrimoine ou premier dimanche du mois, ont rencontré un vif succès avec plus de 6 000 personnes accueillies.

Alors que le musée entame désormais sa fermeture annuelle jusqu'en avril 2026, l'équipe prépare, au cœur de l'hiver, la prochaine exposition.

En attendant la réouverture, le jardin Christian Dior, paré de ses couleurs automnales, demeure accessible au public. Une invitation à imaginer le quotidien de la famille Dior dans cet environnement qui inspira si profondément le futur grand couturier.