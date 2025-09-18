Granville. "Monument préféré des Français" : le musée Dior relégué en bas du classement

La villa Les Rhumbs qui abrite le musée Christian Dior de Granville s'est classé 12e lors de l'émission "Monument préféré des Français", diffusée ce mercredi 17 septembre en soirée. La première place a été remportée par le château de Chantilly dans l'Oise. 14 sites français étaient en compétition pour cette émission présentée par Stéphane Bern.

Plus de 70 000 visiteurs chaque année

Le musée Dior, qui accueille plus de 70 000 visiteurs chaque année ouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent le week-end des 20 et 21 septembre.

La Gare maritime transatlantique de Cherbourg-en-Cotentin avait remporté le titre en 2022.