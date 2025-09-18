En ce moment Particule MIKI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Granville. "Monument préféré des Français" : le musée Dior relégué en bas du classement

Patrimoine. Le musée Christian Dior termine 12e lors de l'émission "Le Monument préféré des Français" diffusée mercredi 17 septembre. La première place a été remportée par le château de Chantilly dans l'Oise.

Publié le 18/09/2025 à 10h06, mis à jour le 18/09/2025 à 10h42 - Par Thierry Valoi
Granville. "Monument préféré des Français" : le musée Dior relégué en bas du classement
La villa Les Rhumbs abrite le musée Christian Dior à Granville. - Gilles Sauvêtre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La villa Les Rhumbs qui abrite le musée Christian Dior de Granville s'est classé 12e lors de l'émission "Monument préféré des Français", diffusée ce mercredi 17 septembre en soirée. La première place a été remportée par le château de Chantilly dans l'Oise. 14 sites français étaient en compétition pour cette émission présentée par Stéphane Bern.

Plus de 70 000 visiteurs chaque année

Le musée Dior, qui accueille plus de 70 000 visiteurs chaque année ouvre ses portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent le week-end des 20 et 21 septembre.

La Gare maritime transatlantique de Cherbourg-en-Cotentin avait remporté le titre en 2022.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Granville. "Monument préféré des Français" : le musée Dior relégué en bas du classement
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple