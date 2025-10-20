Saint-Hilaire-du-Harcouët. L'église a été vandalisée : une statue a été réduite en morceaux

Des actes de vandalisme ont été constatés dans l'église de Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi 17 octobre, par le père Lemieux, venu fermer l'église vers 19h.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie

La statue du Sacré-Cœur, seule œuvre détruite parmi les nombreuses statues du lieu, a été entièrement détruite, réduite en morceaux, selon une information de La Manche Libre. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie dès le lendemain. Les gendarmes se sont rendus sur place pour constater les dégâts et mener les investigations d'usage avec le recueil d'indices.

Les caméras de vidéoprotection, orientées vers l'entrée principale et les portes latérales de l'église, pourraient aider à identifier les auteurs des faits.