En ce moment Be Mine Kamrad
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. A quoi serviront les bénéfices de la course du patrimoine havrais ?

Patrimoine. Après le carton de la première course du patrimoine, l'Association de sauvetage du patrimoine havrais va pouvoir continuer à faire rouler le trolleybus du tunnel Sainte-Marie. Avec l'objectif de pouvoir, un jour, circuler sur la voie publique.

Publié le 20/10/2025 à 11h57 - Par Célia Caradec
[Photos]. A quoi serviront les bénéfices de la course du patrimoine havrais ?
Christopher Vimare et la vingtaine de bénévoles de l'ASPH s'attachent à faire revivre un ancien trolleybus. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour le moment, il ne "dévale" que quelques mètres, devant le tunnel Sainte-Marie, au Havre. Mais le trolleybus Vetra de 1951, confié à l'Association de sauvetage du patrimoine havrais (ASPH), pourrait bien circuler sur la voie publique, à l'avenir. La première édition de la course du patrimoine, qui a rassemblé plus d'un millier de coureurs dimanche 12 octobre, va permettre à l'association d'approcher ce rêve.

"On sait que le public veut voir ce véhicule rouler, être à l'intérieur du trolleybus, sentir l'odeur ancienne du bois, du cuir…", commente Christopher Vimare, président de l'ASPH. "La course va nous apporter les financements pour acheter des batteries supplémentaires afin de faire rouler ce véhicule."

Le trolleybus circulait entre la ville haute et la ville basse du Havre.Le trolleybus circulait entre la ville haute et la ville basse du Havre. - Célia Caradec

Le trolleybus, un bus électrique qui a circulé dans la cité océane jusqu'en 1970, a été prêté à l'association havraise en 2022, par l'AMTUIR, association qui gère le Musée des transports urbains de France.

Des batteries pour reprendre vie

Depuis, le moteur datant de 1941 a pu reprendre vie grâce à l'installation de 28 batteries de poids lourd branchées en série : 380 volts au total. "Il manque encore 14 batteries pour atteindre 600 volts et pouvoir le rendre autonome, en rechargeant les batteries pendant les descentes ou quand on ralentit", note Christopher Vimare.

Pour l'instant, le trolleybus est contraint de s'arrêter aux limites du tunnel.Pour l'instant, le trolleybus est contraint de s'arrêter aux limites du tunnel. - Célia Caradec

Pour peaufiner la remise en marche du trolleybus, l'ASPH a rejoint un collectif d'associations qui restaurent des véhicules de transports en commun. Le véhicule possède désormais une carte grise de collection et l'assureur a donné son accord pour le faire rouler. "Mais on essaye pour l'instant de composer avec les réglementations. Elles ne sont pas faites pour ces projets atypiques !", sourit le passionné de patrimoine.

Le plan des lignes de l'époque est encore visible à bord.Le plan des lignes de l'époque est encore visible à bord. - Célia Caradec

Plusieurs projets structurels s'ajoutent à la restauration du trolleybus, comme l'installation de toilettes dans le tunnel, qui ne dispose pour le moment ni d'eau, ni de raccordement aux eaux usées. Le prêt d'un tramway, toujours par l'AMTUIR, est aussi à l'étude.

Christopher Vimare

Pratique. Le tunnel Sainte-Marie ouvre régulièrement ses portes. Prochaine visite samedi 8 novembre. Plus d'infos sur le site de l'ASPH.

Galerie photos
Pour l'instant, le trolleybus est contraint de s'arrêter aux limites du tunnel. - Célia Caradec Le trolleybus circulait entre la ville haute et la ville basse du Havre. - Célia Caradec Quelques charmants détails du passé. - Célia Caradec Le plan des lignes de l'époque est encore visible à bord. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. A quoi serviront les bénéfices de la course du patrimoine havrais ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple