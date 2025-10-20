[Photos]. A quoi serviront les bénéfices de la course du patrimoine havrais ?

Pour le moment, il ne "dévale" que quelques mètres, devant le tunnel Sainte-Marie, au Havre. Mais le trolleybus Vetra de 1951, confié à l'Association de sauvetage du patrimoine havrais (ASPH), pourrait bien circuler sur la voie publique, à l'avenir. La première édition de la course du patrimoine, qui a rassemblé plus d'un millier de coureurs dimanche 12 octobre, va permettre à l'association d'approcher ce rêve.

"On sait que le public veut voir ce véhicule rouler, être à l'intérieur du trolleybus, sentir l'odeur ancienne du bois, du cuir…", commente Christopher Vimare, président de l'ASPH. "La course va nous apporter les financements pour acheter des batteries supplémentaires afin de faire rouler ce véhicule."

Le trolleybus circulait entre la ville haute et la ville basse du Havre. - Célia Caradec

Le trolleybus, un bus électrique qui a circulé dans la cité océane jusqu'en 1970, a été prêté à l'association havraise en 2022, par l'AMTUIR, association qui gère le Musée des transports urbains de France.

Des batteries pour reprendre vie

Depuis, le moteur datant de 1941 a pu reprendre vie grâce à l'installation de 28 batteries de poids lourd branchées en série : 380 volts au total. "Il manque encore 14 batteries pour atteindre 600 volts et pouvoir le rendre autonome, en rechargeant les batteries pendant les descentes ou quand on ralentit", note Christopher Vimare.

Pour l'instant, le trolleybus est contraint de s'arrêter aux limites du tunnel. - Célia Caradec

Pour peaufiner la remise en marche du trolleybus, l'ASPH a rejoint un collectif d'associations qui restaurent des véhicules de transports en commun. Le véhicule possède désormais une carte grise de collection et l'assureur a donné son accord pour le faire rouler. "Mais on essaye pour l'instant de composer avec les réglementations. Elles ne sont pas faites pour ces projets atypiques !", sourit le passionné de patrimoine.

Le plan des lignes de l'époque est encore visible à bord. - Célia Caradec

Plusieurs projets structurels s'ajoutent à la restauration du trolleybus, comme l'installation de toilettes dans le tunnel, qui ne dispose pour le moment ni d'eau, ni de raccordement aux eaux usées. Le prêt d'un tramway, toujours par l'AMTUIR, est aussi à l'étude.

Pratique. Le tunnel Sainte-Marie ouvre régulièrement ses portes. Prochaine visite samedi 8 novembre. Plus d'infos sur le site de l'ASPH.