Rouen. Le Perche Elite Tour revient en mars avec déjà de beaux noms dévoilés

C'est désormais un événement sportif bien ancré dans le paysage rouennais. Le Perche Elite Tour, compétition de saut à la perche organisée par le Stade sottevillais 76, a dévoilé la date de sa prochaine édition. Ce sera samedi 7 mars 2026, à partir de 19h. Les billets seront mis en vente à partir du 1er décembre.

Des espoirs français

Parmi les participants, quelques grands noms de la discipline ont déjà été dévoilés, comme la légende Renaud Lavillenie, champion olympique et ex-recordman du monde avec un saut à 6m16. La nouvelle génération sera aussi représentée avec Thibaut Collet, cinquième des championnats du monde 2025 à Tokyo et détenteur d'un record à 5m95. Chez les femmes, la participation de Marie-Julie Bonnin, figure montante de la discipline et championne du monde en salle, est déjà assurée. Elle a un record personnel à 4m75.

En 2025, c'est le Grec Emmanouil Karalis qui s'est imposé sur le Perche Elite Tour de Rouen avec un saut à 5m85. Chez les femmes, la Slovène Tina Sutej a dominé le concours avec un bond à 4m66.