Rouen. Le Perche Elite Tour revient en mars avec déjà de beaux noms dévoilés

Sport. Le Perche Elite Tour, compétition de saut à la perche annuelle du Kindarena de Rouen, revient samedi 7 mars 2026. Les premiers noms ont été dévoilés et les places seront mises en vente à partir du 1er décembre.

Publié le 20/10/2025 à 10h28 - Par Pierre Durand-Gratian
Renauld Lavillenie, légende de la perche en France, sera présent pour l'édition 2026.

C'est désormais un événement sportif bien ancré dans le paysage rouennais. Le Perche Elite Tour, compétition de saut à la perche organisée par le Stade sottevillais 76, a dévoilé la date de sa prochaine édition. Ce sera samedi 7 mars 2026, à partir de 19h. Les billets seront mis en vente à partir du 1er décembre.

Des espoirs français

Parmi les participants, quelques grands noms de la discipline ont déjà été dévoilés, comme la légende Renaud Lavillenie, champion olympique et ex-recordman du monde avec un saut à 6m16. La nouvelle génération sera aussi représentée avec Thibaut Collet, cinquième des championnats du monde 2025 à Tokyo et détenteur d'un record à 5m95. Chez les femmes, la participation de Marie-Julie Bonnin, figure montante de la discipline et championne du monde en salle, est déjà assurée. Elle a un record personnel à 4m75.

En 2025, c'est le Grec Emmanouil Karalis qui s'est imposé sur le Perche Elite Tour de Rouen avec un saut à 5m85. Chez les femmes, la Slovène Tina Sutej a dominé le concours avec un bond à 4m66.

