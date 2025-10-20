Près de Rouen. "Pourquoi les jeunes souffrent-ils ?" : La première Maison de la recherche en santé mentale de Normandie a été inaugurée

La Maison de la recherche en santé mentale du centre hospitalier du Rouvray a été inaugurée, jeudi 16 octobre 2025, avec un objectif : celui de faire progresser la connaissance et les pratiques au service des personnes atteintes de troubles psychiques et du neurodéveloppement. Un centre unique en Normandie où chercheurs, médecins, infirmiers et partenaires institutionnels unissent leurs savoir-faire et travaux.

Les travaux en cours

Parmi les recherches de ce centre, Héloïse Young, codirectrice de cette maison et praticienne hospitalière universitaire en pédopsychiatrie, parle d'une étude significative "sur la protection de l'enfance, axée sur les facteurs influençant la santé mentale des enfants en placement". Ce travail inclut la recherche sur les enfants placés pour la première fois auprès de l'aide sociale à l'enfance, "que nous suivons pendant une période de deux ans". Il est indispensable de comprendre le développement de ces enfants et adolescents pour mieux accompagner les adultes par la suite. Un travail transversal entre les pédopsychiatres et les psychiatres.

La Maison de la recherche en santé mentale est située au centre hospitalier du Rouvray, près de Rouen.

Pourquoi s'intéresser aux maladies mentales chez les jeunes ?

Depuis la pandémie de la COVID-19, la santé mentale chez les jeunes est devenue une question centrale. De plus en plus de visites aux urgences ont été constatées liées à des tentatives de suicide, à la dépression, à la déscolarisation ou aux troubles alimentaires. "Pourquoi les jeunes souffrent-ils et comment peut-on les aider à se sentir mieux ?", questionne Héloïse Young. C'est tout l'intérêt des recherches à venir du nouvel établissement.