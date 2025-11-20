En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Rouen. Avec Spot, les tiers-lieux mettent un coup de projecteur sur leurs activités

Société. Plus d'une quinzaine de tiers-lieux de la métropole rouennaise se sont associés pour créer un événement commun, baptisé Spot, comme Semaine portes ouvertes des tiers-lieux, jusqu'au 23 novembre 2025. Une initiative qui doit marquer le début d'une coopération et développer leur visibilité.

Publié le 20/11/2025 à 11h32 - Par Pierre Durand-Gratian
Anaïs Lafontaine est à l'origine de l'idée de la création de Spot à Rouen. - Pierre Durand-Gratian

C'est un moyen de se montrer, de se faire connaître. Les tiers-lieux de Rouen se sont associés pour créer la Semaine portes ouvertes des tiers-lieux (Spot) jusqu'au 23 novembre. Un moment pour communiquer ensemble et faire connaître leurs différentes activités citoyennes dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Parmi ses tiers-lieux figurent notamment le Quartier libre, la Base, la Maison bleue, le Kaléidoscope, Guidoline, l'Artisanerie ou les Tatas Fripées. 

Portes ouvertes et ateliers jusqu'à dimanche

Tous officient dans des domaines très variés, du coworking à l'artisanat en passant par les activités culturelles ou militantes. "Pour moi, ce qui est important dans un tiers-lieu, c'est de soutenir l'initiative citoyenne, quel que soit le domaine, indique Anaïs Lafontaine, créatrice de l'Artisanerie, et à l'origine de Spot. C'est vraiment l'idée de créer du lien social et de faire ensemble." Leur point commun : mettre en marche l'intelligence collective pour faire aboutir les projets. 

"L'idée était aussi que les tiers-lieux puissent s'identifier comme partenaires pour partager leurs problèmes et voir les opportunités pour travailler ensemble", ajoute Anaïs Lafontaine. 

La plupart des tiers-lieux proposent des visites libres jusqu'à samedi ou dimanche. Des participations gratuites à des ateliers sont aussi possibles. Tout le programme est à retrouver sur le site de Spot. 

