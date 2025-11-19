En ce moment YOU LEARN ALANIS MORISSETTE
[En images] Près de Rouen. La Queue de Vache remet au goût du jour un couteau normand

Economie. Vincent Maquer s'est lancé en 2020 dans la production de couteaux artisanaux typiques de la Normandie, appelés couteau rouennais ou Queue de vache. Il participe au salon normand de l'artisanat coutelier à l'Expotex 103 à Rouen, samedi 22 et dimanche 23 novembre.

Publié le 19/11/2025 à 09h30 - Par Pierre Durand-Gratian
Les Queues de Vache sont des pièces uniques que Vincent Maquer assemble au fil des commandes et des inspirations. Il existe différentes formes de lame et les manches sont travaillés avec différentes essences de bois.

Ses créations seront à retrouver au salon normand de l'artisanat coutelier à l'Expotec 103 à Rouen, samedi 22 et dimanche 23 novembre. Vincent Maquer fabrique de manière 100% artisanale des couteaux typiques de la Normandie dans son atelier de Darnétal, baptisé la Queue de Vache, comme le surnom que l'on donne à ces couteaux. "Ce sont des couteaux pliants de paysan du XVIIIe siècle, explique le spécialiste. Ils sont simples, c'est plutôt de l'outil, qui sert aussi bien à se couper une pomme qu'à bricoler ou à préparer le casse-croûte." Et si on l'appelait la Queue de Vache, c'est que les paysans normands l'utilisaient justement pour nettoyer la queue des ruminants.

Vincent Maquer travaille principalement des lames en acier inoxydable. Elles sont prédécoupées au laser au Trait. Il en travaille ensuite l'émouture, c'est-à-dire la partie de la lame qui s'amincit jusqu'au fil, dans son atelier.Vincent Maquer travaille principalement des lames en acier inoxydable. Elles sont prédécoupées au laser au Trait. Il en travaille ensuite l'émouture, c'est-à-dire la partie de la lame qui s'amincit jusqu'au fil, dans son atelier.

Pour que la lame soit parfaitement solide, elle doit subir un traitement thermique avec une trempe à 1 050 degrés pendant 10 minutes puis un passage plus long d'une heure dans un four à 200 degrés.Pour que la lame soit parfaitement solide, elle doit subir un traitement thermique avec une trempe à 1 050 degrés pendant 10 minutes puis un passage plus long d'une heure dans un four à 200 degrés.

Les lames du couteau, tout comme le manche, peuvent être satinées et polies de différentes façons selon le rendu souhaité, plutôt mat ou plutôt brillant. Lors des stages, chacun peut décider de personnaliser son couteau à son goût.Les lames du couteau, tout comme le manche, peuvent être satinées et polies de différentes façons selon le rendu souhaité, plutôt mat ou plutôt brillant. Lors des stages, chacun peut décider de personnaliser son couteau à son goût.

Une reconversion vers une passion

La passion du couteau a mené Vincent Maquer à une reconversion depuis l'industrie aéronautique. "Je faisais beaucoup d'heures, il y avait beaucoup de contraintes. J'ai profité du confinement pour acheter les machines et peaufiner la technique." Chaque couteau est personnalisable avec différentes essences de bois. Vincent Maquer propose aussi des stages à la journée pour fabriquer soi-même son couteau.

L'assemblage est l'une des dernières étapes de la fabrication. Le couteau rouennais a la particularité de disposer de cinq rivets, ce qui est rare pour un couteau de poche. Il s'agissait certainement à sa création d'assurer sa robustesse.L'assemblage est l'une des dernières étapes de la fabrication. Le couteau rouennais a la particularité de disposer de cinq rivets, ce qui est rare pour un couteau de poche. Il s'agissait certainement à sa création d'assurer sa robustesse.

Les manches des couteaux sont travaillés directement à l'atelier.Les manches des couteaux sont travaillés directement à l'atelier.

Quelques exemples de couteaux réalisés par Vincent Maquer dans l'atelier la Queue de Vache.Quelques exemples de couteaux réalisés par Vincent Maquer dans l'atelier la Queue de Vache.

Pratique. Le salon normand de l'artisanat coutelier a lieu à l'Expotec 103 à Rouen, samedi 22 novembre de 9h à 18h et dimanche 23 de 10h à 17h. Entrée à 5€. 

