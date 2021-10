Faget, l'âme du couteau rouennais

Des petits, des grands, des exemplaires de grandes marques, comme Victorinox, mais aussi des rasoirs et tout ce qui a trait au rasage. On peut aussi y faire affuter ses couteaux.Pour ceux qui ne seraient pas attirés par les lames, on y trouve également des ronds de serviette, de l’argenterie et même des cadeaux de naissance.

Créé en 1850

Sylvie Faget et son mari sont dans la coutellerie depuis trois générations. Ce couple de passionnés a décidé de remettre le “couteau rouennais” traditionnel au goût du jour et le façonne dans l’atelier de Vernon. Ce couteau en corne existe depuis les années 1850. A ses débuts, il était utilisé principalement par les agriculteurs pour son côté pratique. Aujourd’hui, la Coutellerie Faget le décline également en bois. “Certains couteaux sont entièrement faits à la main”, précise Sylvie Faget.

Pratique. 88 bis, rue de la République, Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 19h. Tél. 02 35 98 07 00. www.coutellerie-faget.com.

Laura Lelandais