Santé mentale. Les Normands sont plus déprimés cette année selon l'ARS

D'après les dernières statistiques de l'Agence régionale de santé (ARS), sorties le 10 octobre pour la journée nationale de la santé mentale, la Normandie connaît une montée des passages aux urgences liés à des troubles psychiques. Chez les enfants, près de 6 000 passages ont été recensés en 2023, ce qui représente deux passages pour troubles psychiques pour 100 passages toutes causes. Cette tendance est particulièrement préoccupante depuis 2021.

• Lire aussi. Stress de la rentrée : découvrez les conseils d'un professionnel pour mieux le gérer

Mais ne vous inquiétez pas trop ! Les passages pour troubles de l'humeur et anxieux restent stables, oscillant autour de 900 à 1 500 par an. Les chiffres montrent également que les troubles psychotiques demeurent à un niveau relativement faible, avec seulement une centaine de passages par an. Cela pourrait signifier que, même si les jeunes rencontrent des défis, certains aspects de leur santé mentale se maintiennent. Ils sont donc moins (ou autant) anxieux et mieux diagnostiqués pour les troubles psychiques.

La situation chez les adultes

Pour les adultes, la situation est similaire. En 2023, près de 36 000 passages ont été enregistrés pour des troubles psychiques, soit 4,5 passages pour 100. Cette statistique montre une augmentation continue depuis 2021, alors que les passages pour troubles anxieux flirtent avec les 9 000 par an. Une chose est claire : la santé mentale des Normands semble être un sujet brûlant.

Malgré cette hausse, les troubles de l'humeur et dépressifs affichent des chiffres stables, signalant que certains adultes parviennent à naviguer dans les turbulences de la vie sans recourir aux urgences.

• A lire aussi. Une balade à cheval pour soigner le stress post-traumatique des anciens soldats

Bien que les chiffres soient en augmentation, il est important de garder à l'esprit qu'une meilleure sensibilisation à ces problématiques peut également mener à une augmentation des signalements.