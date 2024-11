Rouen. Stress de la rentrée : découvrez les conseils d'un professionnel pour mieux le gérer

Comment gérer le stress de la rentrée ? Aurélien Conseil, psychologue à Rouen, connaît bien ce sujet. Selon lui, il faut en premier lieu dissocier les termes stress et anxiété. "Le bon stress, c'est celui qui va être adapté à la situation, là où le danger est perceptible de façon cohérente. Le mauvais stress est plus en lien avec l'anxiété." Ce mauvais stress, "est celui qu'on développe quelques jours avant la rentrée", poursuit le professionnel. "Il faut essayer de ne pas donner trop d'importance à des éléments qui ne sont pas factuels." En effet, avec le stress, l'Homme crée des scénarios dans sa tête en se disant que celui qui le mettra "en difficulté, sera le plus probable", explique Aurélien. "Lorsqu'on sent que l'on a des difficultés, il faut identifier des personnes 'ressources' qui pourront vous aider", poursuit-il. Cela s'applique aux enfants, aux adolescents et aux adultes bien sûr. "On sous-estime aussi beaucoup le fait de garder tout pour soi", or cela a l'effet inverse car "ces émotions ne sont pas exprimées", assure-t-il. Selon lui, "rien que le fait de le communiquer fait baisser le stress".