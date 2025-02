Seine-Maritime. De l'hôpital au succès mondial : comment l'art (et TikTok) ont sauvé Cindy Leroux alias Calligracin

Tout bascule en 2019 pour Cindy Leroux, habitante d'Epinay-sur-Duclair, en Seine-Maritime : "J'ai perdu mon emploi, mon logement et je me suis séparée. J'ai tout perdu, j'ai fait une tentative de suicide qui m'a amenée à l'hôpital."

C'est dans ce moment sombre qu'un pinceau devient son allié. "A l'hôpital, j'ai découvert le dessin. Quand je suis ressortie, je suis retournée chez mes parents." Un retour aux sources salvateur, où elle plonge dans l'art comme on s'accroche à une bouée.

Mais la santé mentale n'est pas une ligne droite. Une rechute l'amène à retourner à l'hôpital. Pourtant, une nouvelle étape s'annonce : "Après être ressortie, j'ai rencontré Coralie, ma compagne actuelle. On a emménagé ensemble fin 2020." Et c'est là que tout a commencé…

TikTok, un coup de foudre et des millions de vues

Coralie est sur TikTok, Cindy aussi, mais sans ambition particulière. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur des vidéos de calligraphie. "Je trouvais ça très beau, j'ai eu un coup de cœur et j'ai tout de suite voulu en faire.” Alors elle se lance. Sa première vidéo ? Un simple prénom : David. "Les lettres étaient faciles à appréhender pour moi qui commençais."

Et là, c'est le choc. "Cette vidéo a explosé, avec plus d'un million de vues et un gain de 100 000 abonnés. Keen'V a commenté 'Très satisfaisant'. Ça m'a motivée.” Depuis, elle ne s'arrête plus. "Tous les jours, je fais une quinzaine de vidéos pour répondre aux demandes des gens.”

Plus qu'un art, une mission

Cindy ne calligraphie pas simplement des prénoms. Elle transmet des émotions, des souvenirs. "Faire ça pour les gens, c'est de la compassion. Ce sont très souvent des hommages à des personnes décédées. Moi qui ai perdu mon père, je sais ce que ça fait de voir ce genre de vidéo. Ça me touche.”

Et son talent ne s'arrête pas à la simple reproduction de lettres : “C'est moi qui ai créé cette écriture, mon propre alphabet. Certaines personnes se font tatouer des prénoms dans cette écriture, ça me touche beaucoup.”

Une communauté sans frontières

Ses vidéos virales lui offrent une audience internationale. "J'ai eu une vidéo 'Jasmin' sans 'e', et c'était une Anglaise. J'ai des millions de vues de spectateurs anglais. Une vidéo sur le prénom Ahmed a fait 13 millions de vues. La plupart de mes abonnés sont africains, mais j'ai aussi des vues en Amérique, en Espagne, en France… Tout le monde a un prénom, tout le monde en est fier. Ça permet de créer un lien précieux.”

Ses lettres traversent le monde : Cindy Leroux, la calligraphe qui fait le buzz - Calligracin_off

Malgré son succès, la Normande ne gagne pas encore d'argent avec ses vidéos. "Pour être payée, il faut que la vidéo fasse plus d'une minute. Moi, c'est 15 secondes, donc ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je cherche juste à toucher un maximum de personnes.”

Inspirer et transmettre

Sa famille la soutient à fond. "Ma famille m'aide à aller mieux, mais ça me change aussi les idées. Ils m'encouragent beaucoup. Ma compagne est très fière de moi. Nos cinq enfants sont tous derrière moi. Les plus grands sont fiers quand des stars likent mes vidéos. Quand Yann's ou Keen'V likent, ils sont contents.” Et ils suivent même son exemple. "Ils essaient, ils font 'comme Cindy', ça les inspire.”

Son conseil pour ceux qui voudraient se lancer ? "Etre très patient. Il n'y a personne pour enseigner la calligraphie. Ce sont en majorité des autodidactes, qui ne transmettent pas leur savoir, c'est assez égoïste. Il faut être motivé et consistant. Parfois, on fait une matinée de vues, puis il y a des moments de creux. Il faut tenir, même si ça peut être démotivant.”

Une leçon de persévérance et d'humanité, rédigée en pleins et déliés.

Retrouvez son travail ici !