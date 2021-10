Hors Normandie. A 87 ans, elle devient une star d'Instragram

Oubliez les pots de peintures et les pinceaux, désormais, vous pouvez réaliser vos tableaux sur ordinateurs. Il faut tout de même avoir un certain talent et Concha García Zaera a ce talent. Pour preuve, elle réalise des toiles exceptionnelles par le biais du logiciel Paint. Bien connu, ce logiciel, basique de Windows, n'est pas forcément le meilleur pour dessiner. Pourtant, l'espagnol de 87 ans réalise de véritables chefs-d'œuvre.

Un talent qui aurait pu rester anonyme

Magie des réseaux sociaux, Concha García Zaera est devenue une véritable star grâce à sa petite-fille qui lui a conseillé de partager ses réalisations sur Instagram. Depuis, la renommée de Concha Zaera a dépassé les frontières espagnoles. Aujourd'hui, de partage en partage, elle comptabilise près 150 000 abonnés.