En ce moment AMERICAN IDIOT GREEN DAY
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Les Pieux. Baignade interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisations

Sécurité. Lundi 11 août, les élus du Cotentin ont interdit la baignade sur la plage de Sciotot (Cotentin) à cause d'une rupture de canalisations qui pourrait polluer la mer. Des analyses sont en cours.

Publié le 11/08/2025 à 15h56 - Par Soline Grellier
Les Pieux. Baignade interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisations
La Baignade est interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisation survenue dans la nuit du 10 au 11 août et qui aurait pu polluer la mer. Des analyses sont en cours. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 11 août, les autorités de la commune des Pieux ont fermé la plage de Sciotot (Cotentin) à la baignade. Selon les informations de La Manche Libre, cette décision intervient après une fuite sur une canalisation d'assainissement, survenue dans la nuit précédente. La mairie a contacté l'Agence régionale de santé (ARS), qui est venue effectuer des prélèvements. "On a préféré interdire la baignade, à titre préventif", explique Jacques Leseigneur, adjoint au maire.

Les résultats des analyses de l'ARS sont attendus mardi 12 août

Aucune pollution visuelle n'a été constatée, mais un risque de contamination de l'eau de mer existe, sans être pour l'instant avéré. Les résultats des analyses de l'ARS sont attendus mardi 12 août, afin de déterminer si la baignade pourra être à nouveau autorisée "mais l'accès à la plage reste possible", rassure l'élu.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Ecouteurs sans fils Huawei
Ecouteurs sans fils Huawei Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les Pieux. Baignade interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisations
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple