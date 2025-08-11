Les Pieux. Baignade interdite sur la plage de Sciotot à cause d'une rupture de canalisations

Lundi 11 août, les autorités de la commune des Pieux ont fermé la plage de Sciotot (Cotentin) à la baignade. Selon les informations de La Manche Libre, cette décision intervient après une fuite sur une canalisation d'assainissement, survenue dans la nuit précédente. La mairie a contacté l'Agence régionale de santé (ARS), qui est venue effectuer des prélèvements. "On a préféré interdire la baignade, à titre préventif", explique Jacques Leseigneur, adjoint au maire.

Les résultats des analyses de l'ARS sont attendus mardi 12 août

Aucune pollution visuelle n'a été constatée, mais un risque de contamination de l'eau de mer existe, sans être pour l'instant avéré. Les résultats des analyses de l'ARS sont attendus mardi 12 août, afin de déterminer si la baignade pourra être à nouveau autorisée "mais l'accès à la plage reste possible", rassure l'élu.