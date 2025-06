Caen. Cyceron : 2 000m² supplémentaires pour le pôle de recherche

Vendredi 20 juin, la première pierre de la nouvelle extension de la plateforme Cyceron a été posée. Le projet, qui s'achèvera en 2027, prévoit d'offrir 2 000m2 de plus aux chercheurs, scientifiques, étudiants ou entrepreneurs. Il s'agit de la 6e extension en 40 ans d'existence pour la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron, située au campus Jules Horowitz de l'université de Caen. Le site ambitionne ainsi de devenir une référence technologique nationale : "Nous aurons des équipements uniques en France", affirme Benoit Haelewyn, directeur général du GIP Cycéron. Ce laboratoire de recherche spécialisé dans le domaine de la santé permet d'étudier les pathologies neurovasculaires, comme les AVC, ou encore la neuro-oncologie. Parmi les projets en cours : "Arriver à localiser précisément les tumeurs, par exemple dans le cerveau, et demain éventuellement dans le foie ou les reins", explique Lamri Adoui, président de l'université de Caen Normandie. Ou encore "avec l'imagerie cérébrale, on se demande comment quelqu'un qui a vécu un traumatisme réagit à un stress post-traumatique".

Hervé Morin, aux côtés de Lamri Adoui et Nicolas Joyau, à gauche. Ils ont posé ensemble la première pierre de l'extension de Cyceron.