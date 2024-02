Caen. Réalité virtuelle : au cœur d'un centre unique en France

Faire avancer la science et la recherche grâce à la réalité virtuelle. C'est le projet mené par l'université de Caen depuis une vingtaine d'années. En 2015, elle a inauguré la salle de réalité virtuelle du CIREVE (Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle), dans laquelle sont pratiquées des expérimentations. Il s'agit de la plus grande salle de réalité virtuelle d'Europe, dédiée à la recherche ! Reconstitution de la ville de Caen avant la guerre ou observation de symptômes des cancers du sein, les projets menés sont très divers. 10 équipes de chercheurs utilisent cette salle pour leurs travaux. Les expérimentations peuvent être projetées en direct dans un amphithéâtre attenant, comme si l'on avait directement les yeux dans le casque de réalité virtuelle !

Projets et recherches

En ce moment, quatre axes sont étudiés, tous liés à la réalité virtuelle. Le premier est l'axe "patrimoine" avec la restitution de la Rome antique au IVe siècle. L'axe ''environnement" permet de simuler une montée des eaux dans les villes côtières et ainsi sensibiliser les décideurs. L'axe "santé" identifie et étudie les signes avant-coureurs des maladies neurodégénératives et l'axe "sport" se penche sur les golfeurs et leur vision. Le plateau a coûté 1,5 million d'euros. Son succès est tel qu'il faut s'y prendre un an à l'avance.