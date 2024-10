Caen. Une scientifique de l'Université reçoit un prix "Jeunes Talents France"

Jeune scientifique d'origine espagnole, Alicia L. Bruzos habite à Luc-sur-Mer. Elle est post-doctorante et partage son temps entre l'Université de Caen et la station de biologie marine de Luc-sur-Mer.

Ses recherches se concentrent sur "le cancer et les métastases contagieuses des coquillages marins". Alicia touche aux domaines de l'évolution, de la médecine et de l'écologie. Ses conclusions "pourraient nous aider à développer des thérapies révolutionnaires pour combattre le cancer chez d'autres espèces, voire chez les humains", explique-t-elle. Elle a été récompensée, mardi 8 octobre, en tant que chercheuses prometteuses par le prix "Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO, Pour les Femmes et la Science".

Un des objectifs de ce prix, comme son nom l'indique, est une meilleure inclusion des femmes dans les filières scientifiques. Sélectionnée parmi près de 800 candidates, c'est un jury de plus de 40 membres de l'Académie des sciences qui l'a récompensée.